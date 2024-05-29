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Ньюкасл свободными агентами покидают пятеро игроков: среди них Кариус

Англия
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Об этом говорится на официальном сайте клуба

Ньюкасл свободными агентами покидают пятеро игроков: среди них Кариус

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ньюкасл" занялся чисткой своего состава: клуб решил не продолжать сотрудничество с пятью футболистами, поэтому летом они покинут клуб. Опытные Пол Дамметт и Мэтт Ритчи в целом провели за команду 428 матчей в различных турнирах. Оба игрока помогли "Ньюкаслу" выиграть Чемпионшип в сезоне 2016/17, что позволило "сорокам" тогда вернуться в Премьер-лигу и с тех пор клуб не покидал высший дивизион.

"Легко судить об игроках по внешнему виду и забитым голам, но вклад, сделанный в клуб Полом и Мэттом, в частности, был действительно неизмеримым на протяжении многих лет. Они оказали огромное влияние на наш прогресс как команды и как клуба. Они были невероятными людьми и игроками, с которыми было приятно работать. Их преданность, профессионализм и лидерство в раздевалке во время моего пребывания здесь были первоклассными, и они принесут несомненное качество и опыт в свои следующие клубы. Я желаю всем игрокам и их семьям всего наилучшего в будущем", - заявил главный тренер "Ньюкасла" Эдди Гау.

Кроме вышеупомянутых игроков также команду покинут Лорис Кариус (1 матч в этом сезоне), Джефф Хендрик (был в аренде в "Шеффилд Уэнсдей) и Келл Уоттс (был в аренде в "Уигане).

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Ньюкасл Лорис Кариус Мэтт Ритчи
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Источник:
Ньюкасл
Опубликовал: Александр Гресь
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