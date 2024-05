Ньюкасл свободными агентами покидают пятеро игроков: среди них Кариус

"Ньюкасл" занялся чисткой своего состава: клуб решил не продолжать сотрудничество с пятью футболистами, поэтому летом они покинут клуб. Опытные Пол Дамметт и Мэтт Ритчи в целом провели за команду 428 матчей в различных турнирах. Оба игрока помогли "Ньюкаслу" выиграть Чемпионшип в сезоне 2016/17, что позволило "сорокам" тогда вернуться в Премьер-лигу и с тех пор клуб не покидал высший дивизион.

"Легко судить об игроках по внешнему виду и забитым голам, но вклад, сделанный в клуб Полом и Мэттом, в частности, был действительно неизмеримым на протяжении многих лет. Они оказали огромное влияние на наш прогресс как команды и как клуба. Они были невероятными людьми и игроками, с которыми было приятно работать. Их преданность, профессионализм и лидерство в раздевалке во время моего пребывания здесь были первоклассными, и они принесут несомненное качество и опыт в свои следующие клубы. Я желаю всем игрокам и их семьям всего наилучшего в будущем", - заявил главный тренер "Ньюкасла" Эдди Гау.

Paul Dummett, Matt Ritchie, Loris Karius, Jeff Hendrick and Kell Watts will be leaving the club on the expiration of their contracts this summer.



Thank you for your contributions, lads! ????????