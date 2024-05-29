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Клопп: не прожил бы и года в Ливерпуле, будь у его руля парни из лондонских клубов
Немецкий специалист доволен тем, что имел
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос о финансовой поддержке владельцев мерсисайдского клуба.
"Можете ли вы представить себе "Ливерпуль" как клуб с неограниченными деньгами? Представьте, что сюда пришёл Килиан Мбаппе, Беллингем, Холанд. Это не к нам, это нам просто не подходит. Мы выиграли то, что выиграли, и сделали это по-ливерпульски. Мы вели тяжелые переговоры, пока другие клубы обходились без них.
Мы должны быть очень счастливы, что у нас есть такие владельцы, а не парни, которые купили лондонские клубы и прочее. Я бы не прожил и года в "Ливерпуле" под их руководством. "Отличное развитие команды, но недостаточно хорошее". А затем через год: "Уволить его!", - цитирует Клоппа The Guardian.
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