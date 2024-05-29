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Несколько клубов АПЛ проявляют интерес к полузащитнику Ювентуса

Англия

Об этом сообщает TEAMtalk

Несколько клубов АПЛ проявляют интерес к полузащитнику Ювентуса

Getty Images / Global Images Ukraine

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У Уэстона Маккенни осталось чуть больше 12 месяцев по контракту, и "Ювентус" пытается убедить его подписать продление. Это происходит после того, как полузащитник провел хороший сезон за "старую синьору": он провел 38 матчей и отдал десять голевых передач.

Впрочем, если продолжение сотрудничества не состоится, "Ювентус" попытается продать Маккенни этим летом и запросит за него сумму от 20 до 25 млн евро. Эта сумма будет вполне достижимой для "Эвертона", "Ньюкасла" и "Астон Виллы", которые проявляют интерес к американцу. Однако "ириски" находятся в худшем финансовом положении из-за нарушения ФФП, поэтому им придется продать как минимум одного игрока, чтобы уложиться в эту сумму. На данном этапе "Эвертон" более сосредоточен на бесплатных трансферах и аренде, поэтому "Ньюкасл" и "Астон Вилла" имеют преимущество в борьбе за игрока "Ювентуса".

Известно, что трио клубов из Премьер-лиги уже провели переговоры с агентами Уэстона Маккенни, поэтому будет интересно посмотреть подпишет ли он новый контракт с туринцами до открытия летнего трансферного окна.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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