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"Не знаю, откуда вы это взяли". Форвард Тоттенхэма отреагировал на слухи о своем уходе из клуба.

Англия

Игрок готов к следующему сезону

"Не знаю, откуда вы это взяли". Форвард Тоттенхэма отреагировал на слухи о своем уходе из клуба.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Было много разговоров о том, что главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу не доволен своим нападающим Ришарлисоном и игрок может покинуть команду.

Игрок отреагировал на слухи о своем уходе из "Тоттенхэма":

"Я взял отпуск и поехал работать в Сан-Паулу, поэтому вернусь отдохнувшим и готовым к следующему сезону. Я никогда не говорил, что был несчастлив в "Тоттенхэме", поэтому все, что пишут СМИ о переговорах, не соответствует действительности. Я не знаю, откуда вы это взяли! Я не покину Англию в следующем сезоне".

Ришарлисон в прошлом сезоне Премьер-Лиги сыграл 28 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 4 ассиста.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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