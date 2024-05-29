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"Не знаю, откуда вы это взяли". Форвард Тоттенхэма отреагировал на слухи о своем уходе из клуба.
Игрок готов к следующему сезону
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Было много разговоров о том, что главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу не доволен своим нападающим Ришарлисоном и игрок может покинуть команду.
Игрок отреагировал на слухи о своем уходе из "Тоттенхэма":
"Я взял отпуск и поехал работать в Сан-Паулу, поэтому вернусь отдохнувшим и готовым к следующему сезону. Я никогда не говорил, что был несчастлив в "Тоттенхэме", поэтому все, что пишут СМИ о переговорах, не соответствует действительности. Я не знаю, откуда вы это взяли! Я не покину Англию в следующем сезоне".
Ришарлисон в прошлом сезоне Премьер-Лиги сыграл 28 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 4 ассиста.
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