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Вест Хэм может продать своего защитника в летнее межсезонье
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Вест Хэма" Найеф Агерд может покинуть лондонский клуб после двух лет пребывания. К игроку проявляют интерес "Ренн" и "Лион", но стоимость такого перехода составит 35 млн фунтов стерлингов, когда откроется трансферное окно.
"Молотобойцы" готовы отпустить 28-летнего Агерда. "Ренн" стремится вернуть его в Лигу 1, чтобы укрепить свою оборону перед следующим сезоном. "Лион" также заинтересован в его подписании после сильной концовки сезона, когда команда гарантировала себе участие в еврокубках, выиграв 14 из последних 16 матчей чемпионата.
Добавим, что в этом сезоне Найеф Агерд провел 28 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.
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