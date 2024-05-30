Вест Хэм может продать своего защитника в летнее межсезонье

Защитник "Вест Хэма" Найеф Агерд может покинуть лондонский клуб после двух лет пребывания. К игроку проявляют интерес "Ренн" и "Лион", но стоимость такого перехода составит 35 млн фунтов стерлингов, когда откроется трансферное окно.

"Молотобойцы" готовы отпустить 28-летнего Агерда. "Ренн" стремится вернуть его в Лигу 1, чтобы укрепить свою оборону перед следующим сезоном. "Лион" также заинтересован в его подписании после сильной концовки сезона, когда команда гарантировала себе участие в еврокубках, выиграв 14 из последних 16 матчей чемпионата.

Добавим, что в этом сезоне Найеф Агерд провел 28 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.