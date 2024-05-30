Три европейских клуба проявляют интерес к полузащитнику Манчестер Сити

После перехода Калвина Филлипса в "горожане", карьера игрока резко пошла на спад. Футболиста преследуют травмы, а его физическая форма вызывает сомнения. Он полностью признает, что его время в "Ман Сити" закончилось и что у него нет будущего под руководством Пепа Гвардиолы.

За развитием событий вокруг Калвина Филлипса следят "РБ Зальцбург", "РБ Лейпциг" и "Рома". "Эвертон" также связывают с игроком, но считается, что они предпочтут аренду - идея, которая не очень нравится "Манчестер Сити". Кроме того, англичанин открыт к идее переезда за границу. В "Роме" играют бывший защитник "МЮ" Крис Смоллинг и экс-нападающий "Челси" Тэмми Абрахам и они могут помочь полузащитнику с адаптацией в новом чемпионате в случае его перехода к римлянам.

Добавим, что Калвин Филлипс в этом сезоне провел 20 матчей и отметился одним забитым голом.