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Три европейских клуба проявляют интерес к полузащитнику Манчестер Сити

Англия

Об этом сообщает The Sun

Три европейских клуба проявляют интерес к полузащитнику Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После перехода Калвина Филлипса в "горожане", карьера игрока резко пошла на спад. Футболиста преследуют травмы, а его физическая форма вызывает сомнения. Он полностью признает, что его время в "Ман Сити" закончилось и что у него нет будущего под руководством Пепа Гвардиолы.

За развитием событий вокруг Калвина Филлипса следят "РБ Зальцбург", "РБ Лейпциг" и "Рома". "Эвертон" также связывают с игроком, но считается, что они предпочтут аренду - идея, которая не очень нравится "Манчестер Сити". Кроме того, англичанин открыт к идее переезда за границу. В "Роме" играют бывший защитник "МЮ" Крис Смоллинг и экс-нападающий "Челси" Тэмми Абрахам и они могут помочь полузащитнику с адаптацией в новом чемпионате в случае его перехода к римлянам.

Добавим, что Калвин Филлипс в этом сезоне провел 20 матчей и отметился одним забитым голом.

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Зальцбург (Австрия) Манчестер Сити РБ Лейпциг Рома Калвин Филлипс
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Гресь
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