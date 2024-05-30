Легенда Манчестер Юнайтед является одним из кандидатов на тренерское кресло Лестер Сити

После того как Энцо Мареска вернул "Лестер" в АПЛ, нынешний рулевой команды находится на грани перехода в "Челси". Победитель Чемпионшипа согласовал сделку с "синими" после личных переговоров в Испании, а компенсационный пакет, как ожидается, будет согласован между двумя клубами.

После того как переход станет официальным, "Лестеру" нужно будет назначить своего нового менеджера. Похоже, что на эту должность претендует Руд ван Нистерлой. 47-летний тренер является "вариантом" для замены Марески. Если голландец будет назначен, это станет его вторым клубом в тренерской карьере (в прошлом году он покинул "ПСВ" Эйндховен).

Добавим, что Руд ван Нистерлой на посту тренера завоевывал Кубок и Суперкубок Нидерландов.