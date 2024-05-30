Эвертон и Вест Хэм проявляют интерес к защитнику Бернли

"Молотобойцы" и "ириски" сейчас занимаются поисками защитников. Лондонцы планируют полностью обновить свою оборону, тогда как "Эвертон" готовится к расставанию с Брентуэйтом и ищет ему достойную замену.

Максим Эстев, который прибыл в АПЛ из "Монпелье" в январе, уже может покинуть "Бернли", который вылетел в Чемпионшип. "Вест Хэм" и "Эвертон" начали предварительные переговоры, чтобы попытаться привлечь француза в свои ряды. "Бернли" не так давно выкупил защитника у "Монпелье" за 12 млн евро, а его контракт рассчитан до 2028 года.

Добавим, что Максим Эстев провел в этом сезоне 30 матчей, где отметился голом и результативной передачей.