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Эвертон и Вест Хэм проявляют интерес к защитнику Бернли

Англия

Об этом сообщает L'EQUIPE

Эвертон и Вест Хэм проявляют интерес к защитнику Бернли

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Молотобойцы" и "ириски" сейчас занимаются поисками защитников. Лондонцы планируют полностью обновить свою оборону, тогда как "Эвертон" готовится к расставанию с Брентуэйтом и ищет ему достойную замену.

Максим Эстев, который прибыл в АПЛ из "Монпелье" в январе, уже может покинуть "Бернли", который вылетел в Чемпионшип. "Вест Хэм" и "Эвертон" начали предварительные переговоры, чтобы попытаться привлечь француза в свои ряды. "Бернли" не так давно выкупил защитника у "Монпелье" за 12 млн евро, а его контракт рассчитан до 2028 года.

Добавим, что Максим Эстев провел в этом сезоне 30 матчей, где отметился голом и результативной передачей.

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Источник:
L'EQUIPE
Опубликовал: Александр Гресь
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