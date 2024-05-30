Ливерпуль хочет предложить новое соглашение воспитаннику академии клуба

В декабре прошлого года Конор Брэдли подписал новое соглашение до 2027 года, но именно в январе защитник ворвался в команду Юргена Клоппа после травмы Трента Александера-Арнольда. Воспитанник академии стал открытием для "красных", забив свой первый гол за клуб и отдав две голевые передачи лишь во втором своем старте в Премьер-лиге. Тогда защитник стал лучшим игроком матча, одержав победу над "Челси" со счетом 4:1.

Учитывая выступления Конора Брэдли в этом сезоне, руководство клуба хочет подписать с ним новое соглашение. Александер-Арнольд также может претендовать на место в полузащите, что позволило бы молодому защитнику чаще играть в основе. Кроме того, Арне Слот позволит игроку продолжать развиваться из-за усиления его роли в команде в будущем

Добавим, что Конор Брэдли в этом сезоне провел 23 матча, где отметился голом и 6 передачами.