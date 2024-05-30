Манчестер Юнайтед сохраняет интерес к Рабьо. Сам хавбек хочет выступать в ЛЧ

"Манчестер Юнайтед" интересуется полузащитником "Ювентуса" Адриеном Рабьо. Об этом сообщает L'Equipe.

Однако, осуществить этот трансфер может оказаться непросто из-за сильного желания Рабьо принять участие в матчах Лиги чемпионов в следующем сезоне. Такую возможность французу "МЮ" предоставить не сможет - команде светит лишь групповой этап Лиги Европы.

Также отмечается, что ещё одним фактором, который может побудить Рабьо остаться в "Ювентусе", являются дружеские отношения с новоиспечённым наставником туринцев - Тьяго Моттой.

Сам игрок хочет, чтобы его будущее решилось до начала чемпионата Европы.

Контракт Рабьо с "Ювентусом" истекает этим летом. В ушедшем сезоне Адриен записал на свой счёт 5 забитых мячей и 3 ассиста в 35 матчах.