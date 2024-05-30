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Манчестер Сити может стать последним клубом в карьере Гвардиолы

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Манчестер Сити может стать последним клубом в карьере Гвардиолы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Хосеп Гвардиола может завершить клубную карьеру после ухода из "Манчестер Сити". Как сообщает ESPN, в будущем испанский специалист хочет возглавить какую-нибудь национальную сборную.

"Манчестер Сити", в то же время, просит Гвардиолу принять окончательное решение о своём будущем к Рождеству (25 декабря).

Сам Пеп рассматривает вариант с уходом из клуба после нового расширенного клубного чемпионата мира, который состоится летом 2025 года в США.

Напомним, контракт Гвардиолы с "Сити" рассчитан до конца сезона 2024/25.

Ранее испанец заявлял, что он "ближе к тому, чтобы уйти, чем остаться".

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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