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Манчестер Сити может стать последним клубом в карьере Гвардиолы
Тяжело находить мотивацию
Getty Images / Global Images Ukraine
Хосеп Гвардиола может завершить клубную карьеру после ухода из "Манчестер Сити". Как сообщает ESPN, в будущем испанский специалист хочет возглавить какую-нибудь национальную сборную.
"Манчестер Сити", в то же время, просит Гвардиолу принять окончательное решение о своём будущем к Рождеству (25 декабря).
Сам Пеп рассматривает вариант с уходом из клуба после нового расширенного клубного чемпионата мира, который состоится летом 2025 года в США.
Напомним, контракт Гвардиолы с "Сити" рассчитан до конца сезона 2024/25.
Ранее испанец заявлял, что он "ближе к тому, чтобы уйти, чем остаться".
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