Тоттенхэм интересуется полузащитником миланского Интера

Анге Постекоглу готов к летнему обновлению своего состава, причем полузащита является особой зоной, которая нуждается в решении после того, как австралиец не смог найти нужный баланс в прошлом сезоне. "Тоттенхэм" также может попытаться заработать на Биссуме после того, как не смог извлечь из бывшего игрока "Брайтона" максимум пользы.

Если "шпорам" не удастся подписать Конора Галлахера или Моргана Гиббс-Уайта, то они попытаются приобрести полузащитника "Интера" Давиде Фраттези. Итальянец провел неоднозначный сезон в составе миланского клуба после своего перехода из "Сассуоло" прошлым летом, однако он в основном выходил на замену и начинал в основе лишь шесть матчей Серии А. Кроме того, Постекоглу готов использовать Эмерсона Рояла в частичном обмене, чтобы ряды "шпор" пополнил Давиде Фраттези. Как сообщает TEAMtalk, "Тоттенхэм" сделает предложение в размере 30 млн евро плюс Эмерсон за итальянского полузащитника в ближайшие недели.

Добавим, что Давиде Фраттези в этом сезоне провел 42 матча, где отметился 8 голами и 7 ассистами.