Арсенал хочет продолжить сотрудничество с Артетой

"Арсенал" хочет продолжить сотрудничество со своим главным тренером Микелем Артетой.

По информации Фабрицио Романо, "канониры" уже подготовили новое предложение для специалиста. Ожидается, что вскоре начнутся переговоры. Если Артета подпишет договор с "Арсеналом", то станет одним из самых высокооплачиваемых менеджеров в Европе.

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Напомним, что Микель присоединился к "канонирам" в 2019 году.