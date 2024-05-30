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Голкипер Ливерпуля может остаться в своем клубе несмотря на интерес саудовских клубов
Красные планируют начать переговоры с игроком
Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на слухи об интересе со стороны саудовских клубов к голкиперу "Ливерпуля" Аллисону, "красные", вероятно, сохранят игрока в своем составе на следующий сезон.
По информации Фабрицио Романо, "Ливерпуль" планирует начать переговоры с бразильским голкипером о продлении контракта.
В марте СМИ писали о возможном переходе Аллисона в Саудовскую Аравию, но эти переговоры не увенчались успехом.
Бразилец в сезоне 2023/24 Премьер-Лиги провел 28 матчей, в которых пропустил 30 мячей; 8 матчей сыграл на ноль.
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