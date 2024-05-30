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Астон Вилла заинтересовалась форвардом Ренна

Англия

Матис Ламбурд может сменить клуб

Астон Вилла заинтересовалась форвардом Ренна

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" проявляет интерес к нападающему Матису Ламбурду из "Ренна В".

Английский клуб попытается договориться о трансфере игрока. Переговоры между обеими сторонами начнутся в ближайшее время.

Ламбурд за прошлый сезон во всех турнирах сыграл 13 матчей, в которых забил 4 голов.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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