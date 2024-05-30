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Ипсвич продлил контракт с Кираном Маккенною
Специалист подписал четырехлетний договор
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ипсвич Таун" продлил сотрудничество со своим главным тренером Кираном Маккенною. Об этом сообщил официальный вебсайт клуба.
Специалист подписал новый четырехлетний контракт до лета 2028 года.
"Я чрезвычайно горжусь тем, что продолжил сотрудничество с клубом.
Мы вместе достигли невероятного успеха в течение последних двух сезонов, и я рад, что имею возможность и ответственность возглавить эту фантастическую команду в ее первый сезон в Премьер-лиге за 22 года", - сказал Киран.
We are delighted to announce that Manager Kieran McKenna has signed a new long-term contract at Portman Road.— I(P)SWICH TOWN (@IpswichTown) May 30, 2024
Маккенна присоединился к английскому клубу в 2021 году. "Ипсвич" занял второе место в сезоне 2023/2024 Чемпиошипа и вышел в АПЛ.
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