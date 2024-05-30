Ипсвич продлил контракт с Кираном Маккенною

"Ипсвич Таун" продлил сотрудничество со своим главным тренером Кираном Маккенною. Об этом сообщил официальный вебсайт клуба.

Специалист подписал новый четырехлетний контракт до лета 2028 года.

"Я чрезвычайно горжусь тем, что продолжил сотрудничество с клубом.

Мы вместе достигли невероятного успеха в течение последних двух сезонов, и я рад, что имею возможность и ответственность возглавить эту фантастическую команду в ее первый сезон в Премьер-лиге за 22 года", - сказал Киран.