Ипсвич продлил контракт с Кираном Маккенною

"Ипсвич Таун" продлил сотрудничество со своим главным тренером Кираном Маккенною. Об этом сообщил официальный вебсайт клуба.

Специалист подписал новый четырехлетний контракт до лета 2028 года.

We are delighted to announce that Manager Kieran McKenna has signed a new long-term contract at Portman Road.