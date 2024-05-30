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Ипсвич продлил контракт с Кираном Маккенною

Англия

Специалист подписал четырехлетний договор

Ипсвич продлил контракт с Кираном Маккенною

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ипсвич Таун" продлил сотрудничество со своим главным тренером Кираном Маккенною. Об этом сообщил официальный вебсайт клуба.

Специалист подписал новый четырехлетний контракт до лета 2028 года.

"Я чрезвычайно горжусь тем, что продолжил сотрудничество с клубом.

Мы вместе достигли невероятного успеха в течение последних двух сезонов, и я рад, что имею возможность и ответственность возглавить эту фантастическую команду в ее первый сезон в Премьер-лиге за 22 года", - сказал Киран.

Маккенна присоединился к английскому клубу в 2021 году. "Ипсвич" занял второе место в сезоне 2023/2024 Чемпиошипа и вышел в АПЛ.

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Ипсвич Таун Киран Маккенна
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Источник:
it fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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