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Официально: Норвич Сити назначил нового главного тренера команды
Йоханнес Хофф Торуп возглавит английскую команду
Glen Riddersholm
"Норвич Сити" назначил Йоханнеса Хофф Торупа своим новым главным тренером.
Клуб подписал 35-летним специалистом контракт, который рассчитан на три года.
"У меня есть свои идеи и принципы относительно того, как мы собираемся играть. Я должен убедиться, что я очень четко понимаю то, что делаю, и каждый должен иметь такое ощущение".
Йоханнес с лета 2021 года работал ассистентом в "Нордшелланде", а уже в январе 2023 года стал главным тренером этой команды.
The road to Norwich City ????️— Norwich City FC (@NorwichCityFC) May 30, 2024
Here's some background information on our new head coach and his journey to Carrow Road ℹ️
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