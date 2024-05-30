Официально: Норвич Сити назначил нового главного тренера команды

"Норвич Сити" назначил Йоханнеса Хофф Торупа своим новым главным тренером.

Клуб подписал 35-летним специалистом контракт, который рассчитан на три года.

"У меня есть свои идеи и принципы относительно того, как мы собираемся играть. Я должен убедиться, что я очень четко понимаю то, что делаю, и каждый должен иметь такое ощущение".

Йоханнес с лета 2021 года работал ассистентом в "Нордшелланде", а уже в январе 2023 года стал главным тренером этой команды.