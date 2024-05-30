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Официально: Норвич Сити назначил нового главного тренера команды

Англия
Обновлено

Йоханнес Хофф Торуп возглавит английскую команду

Официально: Норвич Сити назначил нового главного тренера команды

Glen Riddersholm

Новина українською

"Норвич Сити" назначил Йоханнеса Хофф Торупа своим новым главным тренером.

Клуб подписал 35-летним специалистом контракт, который рассчитан на три года.

"У меня есть свои идеи и принципы относительно того, как мы собираемся играть. Я должен убедиться, что я очень четко понимаю то, что делаю, и каждый должен иметь такое ощущение".

Йоханнес с лета 2021 года работал ассистентом в "Нордшелланде", а уже в январе 2023 года стал главным тренером этой команды.

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Норвич Сити Нордшелланд
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Источник:
canaries
Опубликовал: Екатерина Власова
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