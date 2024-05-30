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Вест Хэм предлагает более 30 миллионов евро за таланта из Палмейраса

Англия

Вест Хэм хочет усилить состав своей команды

Вест Хэм предлагает более 30 миллионов евро за таланта из Палмейраса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вест Хэм" пытается усилить свой состав команды на следующий сезон, клуб обратил внимание на бразильских игроков.

По словам Фабрицио Романо, "Вест Хэм" ведет переговоры с "Палмейрасом" по трансферу 18-летнего вингера Луиса Гильерме. Англичане предлагают бразильскому клубу за игрока 30 миллионов евро плюс бонусы.

Луис за свою команду в нынешнем сезоне сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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