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Вест Хэм предлагает более 30 миллионов евро за таланта из Палмейраса
Вест Хэм хочет усилить состав своей команды
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" пытается усилить свой состав команды на следующий сезон, клуб обратил внимание на бразильских игроков.
По словам Фабрицио Романо, "Вест Хэм" ведет переговоры с "Палмейрасом" по трансферу 18-летнего вингера Луиса Гильерме. Англичане предлагают бразильскому клубу за игрока 30 миллионов евро плюс бонусы.
Луис за свою команду в нынешнем сезоне сыграл 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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