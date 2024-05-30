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Клуб Премьер-лиги начал переговоры о трансфере Беллингема младшего
Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 12 млн евро
Фото: Getty Images
"Кристал Пэлас" ведет переговоры о подписании полузащитника "Сандерленда" Джоба Беллингема.
По словам Фабрицио Романо, для "Кристал Пэлас" полузащитник является приоритетным трансфером летом, а Оливер Гласнер лично заинтересован в подписании игрока.
Джоб в прошлом сезоне Чемпионшипа сыграл 45 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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