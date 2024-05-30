  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Один из лучших форвардов Бундеслиги готов перейти в Арсенал
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из лучших форвардов Бундеслиги готов перейти в Арсенал

Англия
Обновлено

Агент Шешко уже сконтактировал с Арсеналом

Один из лучших форвардов Бундеслиги готов перейти в Арсенал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "РБ Лейпцига" Беньямин Шешко готов перейти в лондонский "Арсенал".

По информации журналиста Джона Крооса, немецкий футболист выразил свою готовность играть за "канониров" в следующем сезоне. Агент Шешко уже сконтактировал с "Арсеналом".

Беньямин в прошлом сезоне Бундеслиги сыграл 31 матч, забил 14 голов и отдал 2 результативных передачи.

Читайте такжеАрсенал хочет продолжить сотрудничество с Артетой
По теме
yellow-arrow
Забарный: У меня интересовались Шапаренко и Бражко, но это очень большой риск, брать игроков из УПЛ
yellow-arrow
Забарный стал клиентом агентства, которое сотрудничает с Вальверде, Стоунзом, Аке и Килменом
yellow-arrow
Клуб Премьер-лиги начал переговоры о трансфере Беллингема младшего
РБ Лейпциг Беньямин Шешко Арсенал
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
johncrossmirror
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости