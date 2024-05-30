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Один из лучших форвардов Бундеслиги готов перейти в Арсенал
Агент Шешко уже сконтактировал с Арсеналом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "РБ Лейпцига" Беньямин Шешко готов перейти в лондонский "Арсенал".
По информации журналиста Джона Крооса, немецкий футболист выразил свою готовность играть за "канониров" в следующем сезоне. Агент Шешко уже сконтактировал с "Арсеналом".
Беньямин в прошлом сезоне Бундеслиги сыграл 31 матч, забил 14 голов и отдал 2 результативных передачи.
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Источник:johncrossmirror
Опубликовал: Екатерина Власова
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