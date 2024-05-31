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МЮ размышляет над трансфером защитника Челси

Англия

Об этом сообщает Independent

МЮ размышляет над трансфером защитника Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Травмы на позиции центрального защитника были одной из самых больших проблем для Эрика тен Гага в течение сезона, а уход Рафаэля Варана привел к тому, что команда стала еще слабее в обороне. Поэтому "Манчестер Юнайтед" сейчас ищет подходящего игрока на эту позицию.

"Красные дьяволы" рассматривают возможность перехода игрока "Челси" Трево Чалобы. "Пенсионеры" готовы продать сейчас или Чалобу или Коннора Галлахера, чтобы до 30 июня выполнить правила по прибыли и устойчивому развитию клуба. Они хотят получить за трансфер около 25 млн фунтов стерлингов. "МЮ" взвешивает свое предложение и поэтому может еще продать некоторых игроков, поскольку команда имеет раздутую платежную ведомость внутри.

Добавим, что Трево Чалоба в этом сезоне провел 17 матчей и отметился одним забитым мячом.

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Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Трево Чалоба
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Источник:
Independent
Опубликовал: Александр Гресь
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