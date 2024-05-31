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Вест Хэм проявляет интерес к юному вингеру Палмейраса
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С приходом на должность главного тренера "молотобойцев" Хулена Лопетеги, испанец занялся кардинальными изменениями в составе команды. Лондонский клуб покинут немало ветеранов этим летом, поэтому руководство сейчас занимается поисками новых игроков.
"Вест Хэм" ведет переговоры по бразильскому таланту "Палмейраса" Луису Гильерме. Сейчас обсуждается сумма трансфера около 30 млн фунтов стерлингов + проценты от будущей продажи игрока.
????⚒️ Understand West Ham are in talks for Brazilian talent Luis Guilherme, as negotiations advance for 2006 born winger.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2024
Package being discussed around 30m fee + sell on clause, waiting for next steps. ????????#WHUFC to decide soon on Fabrício Bruno after personal terms new issues. pic.twitter.com/R3klNNYY4x
Добавим, что Луис Гильерме в этом сезоне провел 17 матчей, где отметился забитым голом и результативной передачей.
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