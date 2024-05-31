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Вест Хэм проявляет интерес к юному вингеру Палмейраса

Англия

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Вест Хэм проявляет интерес к юному вингеру Палмейраса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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С приходом на должность главного тренера "молотобойцев" Хулена Лопетеги, испанец занялся кардинальными изменениями в составе команды. Лондонский клуб покинут немало ветеранов этим летом, поэтому руководство сейчас занимается поисками новых игроков.

"Вест Хэм" ведет переговоры по бразильскому таланту "Палмейраса" Луису Гильерме. Сейчас обсуждается сумма трансфера около 30 млн фунтов стерлингов + проценты от будущей продажи игрока.

Добавим, что Луис Гильерме в этом сезоне провел 17 матчей, где отметился забитым голом и результативной передачей.

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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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