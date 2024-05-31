Пальинья о своем будущем: Пока что я останусь в Фулхэме, но посмотрим, что произойдет дальше

Португальский полузащитник Жоау Пальинья прошлым летом был очень близок к тому, чтобы покинуть "Фулхэм". Тогда лондонский клуб в конце трансферного окна не успел найти ему достойную замену и отказался продавать игрока мюнхенской "Баварии". В интервью порталу Flashscore Жоау Пальинья сказал, что сейчас он остается на "Крейвен Коттедж", но не собирается загадывать наперед.

"Пока что, на сегодняшний день, я останусь в "Фулхэме", но мы увидим, что произойдет дальше. Я очень уважаю "Фулхэм", люди знают, какой я профессионал, и это тот пример, который я хочу передать многим детям, которые идут за мной и смотрят на меня. Я не знаю, закрыта эта дверь или нет, в футболе все очень неопределенно. Я не могу сказать, что это закрытая или открытая дверь. Я также не могу поставить себя в такое положение. Сегодня я хочу больше сосредоточиться на чемпионате Европы, потому что такая цель - оставить хорошее впечатление на Евро, а все остальное приложится. Меня уже знают. Тот факт, что я играю в Премьер-лиге, означает, что я на очень большой витрине, возможно, самой большой из всех. Евро - это также витрина, за которой следят во всем мире", - цитирует португальца Flashscore.

Добавим, что Жоау Пальинья в этом сезоне провел 39 матчей, где отметился 4 голами и ассистом.