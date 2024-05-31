  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Киран Триппьер летом может покинуть Ньюкасл
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киран Триппьер летом может покинуть Ньюкасл

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Киран Триппьер летом может покинуть Ньюкасл

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский защитник Киран Триппьер присоединился к "сорокам" в январе 2022 года. С тех пор он был основным и важным игроком "Ньюкасла", который также помог клубу вернуться в Лигу чемпионов. Впрочем, последняя компания прошла для него не достаточно удачно, поскольку он сталкивался с травмами и иногда был в плохой форме, что также сказывалось на результатах команды.

У Кирана Триппьера остался еще один год контракта, впрочем, никакого прогресса в вопросе продления соглашения не наблюдается, поэтому клуб может попытаться продать игрока во время трансферного окна. Также в подобной ситуации находится другой защитник Дэн Берн. В случае если стороны не смогут договориться о новом соглашении в ближайшее время, то независимо от выступлений одного из лидеров клуба, они будут вынуждены выставить его на трансфер.

Добавим, что Киран Триппьер в этом сезоне провел 39 матчей, где отметился голом и 11 передачами.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити интересуется одним из лидеров нападения Реала
yellow-arrow
Пальинья о своем будущем: Пока что я останусь в Фулхэме, но посмотрим, что произойдет дальше
yellow-arrow
Вест Хэм проявляет интерес к юному вингеру Палмейраса
Ньюкасл Киран Триппьер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости