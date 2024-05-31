Киран Триппьер летом может покинуть Ньюкасл

Английский защитник Киран Триппьер присоединился к "сорокам" в январе 2022 года. С тех пор он был основным и важным игроком "Ньюкасла", который также помог клубу вернуться в Лигу чемпионов. Впрочем, последняя компания прошла для него не достаточно удачно, поскольку он сталкивался с травмами и иногда был в плохой форме, что также сказывалось на результатах команды.

У Кирана Триппьера остался еще один год контракта, впрочем, никакого прогресса в вопросе продления соглашения не наблюдается, поэтому клуб может попытаться продать игрока во время трансферного окна. Также в подобной ситуации находится другой защитник Дэн Берн. В случае если стороны не смогут договориться о новом соглашении в ближайшее время, то независимо от выступлений одного из лидеров клуба, они будут вынуждены выставить его на трансфер.

Добавим, что Киран Триппьер в этом сезоне провел 39 матчей, где отметился голом и 11 передачами.