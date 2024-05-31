Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Киран Триппьер летом может покинуть Ньюкасл
Об этом сообщает Football Insider
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский защитник Киран Триппьер присоединился к "сорокам" в январе 2022 года. С тех пор он был основным и важным игроком "Ньюкасла", который также помог клубу вернуться в Лигу чемпионов. Впрочем, последняя компания прошла для него не достаточно удачно, поскольку он сталкивался с травмами и иногда был в плохой форме, что также сказывалось на результатах команды.
У Кирана Триппьера остался еще один год контракта, впрочем, никакого прогресса в вопросе продления соглашения не наблюдается, поэтому клуб может попытаться продать игрока во время трансферного окна. Также в подобной ситуации находится другой защитник Дэн Берн. В случае если стороны не смогут договориться о новом соглашении в ближайшее время, то независимо от выступлений одного из лидеров клуба, они будут вынуждены выставить его на трансфер.
Добавим, что Киран Триппьер в этом сезоне провел 39 матчей, где отметился голом и 11 передачами.
Популярное сейчас
- Лунин не сыграет в финале ЛЧ, Атлетико идет за Довбиком, а Кавани завершил международную карьеру. Главные новости за 30 мая
- Забарный: У меня интересовались Шапаренко и Бражко, но это очень большой риск, брать игроков из УПЛ
- За его прозвище сражались Довбик, Серлот и Беллингем. Кто такой Пичичи
- Челси Михаила Мудрика может не сыграть в Лиге конференций
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО
- Отпраздновали титул. Футболистов Ман Сити заметили п'яными на выходе из ночного клуба. ФОТО