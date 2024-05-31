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Вест Хэм проявляет интерес к центральному защитнику Вулверхэмптона
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Молотобойцы" планируют полностью изменить линию обороны и готовы избавиться от Курта Зума, Анджело Огбонны, Найефа Агерда. Поэтому Хулен Лопетеги стремится усилить центр защиты "Вест Хэма" и в ближайшее трансферное окно в клуб должны прийти несколько защитников.
Макс Килман из "Вулверхэмптона" является главной трансферной целью лондонцев этим летом. Хулен Лопетеги является большим поклонником защитника после того, как руководил им в стане "волков", но любая сделка будет непростой, учитывая его цену. Однако финансовая ситуация в "Молинью Стэдиум" может заставить руководство клуба продать своего капитана. В общем, "Вулверхэмптон" оценивает англичанина в более 40 млн фунтов стерлингов.
Добавим, что Макс Килман в этом сезоне провел 44 матча, где отметился 2 голами и результативной передачей.
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