  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вест Хэм проявляет интерес к центральному защитнику Вулверхэмптона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм проявляет интерес к центральному защитнику Вулверхэмптона

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Вест Хэм проявляет интерес к центральному защитнику Вулверхэмптона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Молотобойцы" планируют полностью изменить линию обороны и готовы избавиться от Курта Зума, Анджело Огбонны, Найефа Агерда. Поэтому Хулен Лопетеги стремится усилить центр защиты "Вест Хэма" и в ближайшее трансферное окно в клуб должны прийти несколько защитников.

Макс Килман из "Вулверхэмптона" является главной трансферной целью лондонцев этим летом. Хулен Лопетеги является большим поклонником защитника после того, как руководил им в стане "волков", но любая сделка будет непростой, учитывая его цену. Однако финансовая ситуация в "Молинью Стэдиум" может заставить руководство клуба продать своего капитана. В общем, "Вулверхэмптон" оценивает англичанина в более 40 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что Макс Килман в этом сезоне провел 44 матча, где отметился 2 голами и результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Киран Триппьер летом может покинуть Ньюкасл
yellow-arrow
Манчестер Сити интересуется одним из лидеров нападения Реала
yellow-arrow
Пальинья о своем будущем: Пока что я останусь в Фулхэме, но посмотрим, что произойдет дальше
Вулверхэмптон Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Макс Килмен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости