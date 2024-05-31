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Челси проявляет интерес к голкиперу Порту

Англия

Об этом сообщает TEAMtalk

Челси проявляет интерес к голкиперу Порту

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Этот сезон для "пенсионеров" получился неудачным и лондонский клуб второй раз подряд оказался вне зоны Лиги чемпионов. Во главе "Челси" уже будет новый тренер и также планирует начать следующий сезон с новым голкипером.

Команда Тодда Боэли сделала первый шаг и обратившись к вратарю "Порту" Диогу Кошты относительно возможного перехода на "Стэмфорд Бридж". "Челси" хочет знать, готов ли португалец с ростом 6 футов 1 дюйм присоединиться к ним и сколько он хочет получать заработной платы. Сейчас лондонцы ожидают ответа Кошты. Известно, что голкипер хотел бы покинуть местный чемпионат и хочет попробовать себя в Премьер-лиге. "Порту" же готово распрощаться со своим вратарем, но при этом ожидают за него 65 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что Диогу Кошта в этом сезоне провел 45 матчей, из них 17 завершил на ноль.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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