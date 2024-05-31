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Снова ребрендинг. Астон Вилла представила новый логотип

Англия

Астон Вилла обнародовала новую эмблему

Снова ребрендинг. Астон Вилла представила новый логотип

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" в сезоне 2023/24 будет играть с новым логотипом.

Сегодня, 31 мая, клуб официально обнародовал новую эмблему.

Напомним, что год назад "Астон Вилла" изменила свой логотип. Это вызвало недовольство среди болельщиков из-за большого сходства с эмблемой "Челси".

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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