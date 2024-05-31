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Эммануэль Пети: Арсенал провел великолепный сезон, мне жаль, но через 10 лет о них никто не вспомнит

Англия

Бывший игрок сборной Франции выскажи свое мнение

Эммануэль Пети: Арсенал провел великолепный сезон, мне жаль, но через 10 лет о них никто не вспомнит

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Арсенала" и сборной Франции Эммануэль Пети поделился своими мыслями о сезоне 2023/24 команды под руководством Микеля Артеты.

"Я очень доволен работой тренера „канониров“ и сезоном в целом, несмотря на то, что команда потеряла титул в последний день.

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"Манчестер Сити" только что выиграл свой четвертый титул за четыре сезона - это исторический факт. Их будут помнить как, возможно, лучшую команду в истории Премьер-лиги. Но в этом году, несмотря на то, что "Арсенал" провел великолепный сезон, мне жаль, но через 10 лет о них никто не вспомнит".

Напомним, что "канониры" финишировали вторыми в турнирной таблице АПЛ, имея 89 очков. А в "Манчестер Сити" набрал за сезон 91 балл.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Эммануэль Пети
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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