Эммануэль Пети: Арсенал провел великолепный сезон, мне жаль, но через 10 лет о них никто не вспомнит

Бывший игрок "Арсенала" и сборной Франции Эммануэль Пети поделился своими мыслями о сезоне 2023/24 команды под руководством Микеля Артеты.

"Я очень доволен работой тренера „канониров“ и сезоном в целом, несмотря на то, что команда потеряла титул в последний день.

"Манчестер Сити" только что выиграл свой четвертый титул за четыре сезона - это исторический факт. Их будут помнить как, возможно, лучшую команду в истории Премьер-лиги. Но в этом году, несмотря на то, что "Арсенал" провел великолепный сезон, мне жаль, но через 10 лет о них никто не вспомнит".