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Вест Хэм готовится к масштабным трансферам: Лопетеги хочет усилить состав команды
Клуб ждут значительные изменения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Этим летом "Вест Хэм" под руководством нового главного тренера Хулена Лопетеги планирует значительные изменения в составе команды.
Согласно информации Football Insider, испанский специалист хочет подписать пять игроков: одного правого и двух центральных защитников, а также вингера и молодого перспективного форварда.
Напомним, что 23 мая "Вест Хэм" назначил Лопетеги новым наставником команды. Специалист начнет исполнять свои обязанности с первого июля.
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Источник:football insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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