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Вест Хэм готовится к масштабным трансферам: Лопетеги хочет усилить состав команды

Англия

Клуб ждут значительные изменения

Вест Хэм готовится к масштабным трансферам: Лопетеги хочет усилить состав команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Этим летом "Вест Хэм" под руководством нового главного тренера Хулена Лопетеги планирует значительные изменения в составе команды.

Согласно информации Football Insider, испанский специалист хочет подписать пять игроков: одного правого и двух центральных защитников, а также вингера и молодого перспективного форварда.

Напомним, что 23 мая "Вест Хэм" назначил Лопетеги новым наставником команды. Специалист начнет исполнять свои обязанности с первого июля.

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Хулен Лопетеги Вест Хэм
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Источник:
football insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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