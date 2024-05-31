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Талантливый хавбек МЮ решил отложить переговоры о новом контракте с клубом

Англия

Разговоры будут только после Евро-2024

Талантливый хавбек МЮ решил отложить переговоры о новом контракте с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

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19-летний полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну, который в этом сезоне часто выходил в стартовом составе "красных дьяволов", решил отложить переговоры о новом договоре до завершения Евро-2024.

"МЮ" стремится продлить контракт с игроком и предлагает ему значительное повышение заработной платы, которое может достичь 80 000 фунтов стерлингов в неделю. Это в четыре раза больше, чем он получает по текущему договору.

Напомним, что Майну был включен в предварительную заявку сборной Англии на Евро-2024.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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