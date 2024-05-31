Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Талантливый хавбек МЮ решил отложить переговоры о новом контракте с клубом
Разговоры будут только после Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine
19-летний полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну, который в этом сезоне часто выходил в стартовом составе "красных дьяволов", решил отложить переговоры о новом договоре до завершения Евро-2024.
"МЮ" стремится продлить контракт с игроком и предлагает ему значительное повышение заработной платы, которое может достичь 80 000 фунтов стерлингов в неделю. Это в четыре раза больше, чем он получает по текущему договору.
Напомним, что Майну был включен в предварительную заявку сборной Англии на Евро-2024.
Популярное сейчас
- Стала известна судьба Скрипника в Металлисте 1925
- Официально. Владислав Калитвинцев покинул Александрию
- Олимпийская сборная Украины отправилась на турнир во Францию
- Забарный: У Мудрика феноменальная скорость, но я вижу, что он не очень понимает, как ее использовать
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО