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Внимательно ли вы следили за АПЛ-2023/24? Квиз от UA-Футбол

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Внимательно ли вы следили за АПЛ-2023/24? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сезон АПЛ-2023/24 завершился триумфом "Манчестер Сити", который завоевал свой четвертый титул подряд.

"Арсенал" отстал от команды Гвардиолы на 2 пункта. Это знают все. А другие факты?

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Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько вы внимательно следили за английской Премьер-лигой сезона 2023/24 годов, пройдя наш квиз.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ квиз от UA-Футбол
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