Внимательно ли вы следили за АПЛ-2023/24? Квиз от UA-Футбол

Сезон АПЛ-2023/24 завершился триумфом "Манчестер Сити", который завоевал свой четвертый титул подряд.

"Арсенал" отстал от команды Гвардиолы на 2 пункта. Это знают все. А другие факты?

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько вы внимательно следили за английской Премьер-лигой сезона 2023/24 годов, пройдя наш квиз.