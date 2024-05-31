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Внимательно ли вы следили за АПЛ-2023/24? Квиз от UA-Футбол
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Getty Images / Global Images Ukraine
Сезон АПЛ-2023/24 завершился триумфом "Манчестер Сити", который завоевал свой четвертый титул подряд.
"Арсенал" отстал от команды Гвардиолы на 2 пункта. Это знают все. А другие факты?
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Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько вы внимательно следили за английской Премьер-лигой сезона 2023/24 годов, пройдя наш квиз.
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