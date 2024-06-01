  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бернли составил список кандидатов на должность главного тренера. Известно, кто попал в шорт-лист
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бернли составил список кандидатов на должность главного тренера. Известно, кто попал в шорт-лист

Англия

Лэмпард, Беллами и Паркер

Бернли составил список кандидатов на должность главного тренера. Известно, кто попал в шорт-лист

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Бернли" определилось со списком кандидатов на должность главного тренера клуба.

Читайте такжеЭвертон и Вест Хэм проявляют интерес к защитнику Бернли

По информации источника, среди кандидатов есть Фрэнк Лэмпард, Скотт Паркер и Крейг Беллами. Сейчас Фрэнк Лэмпард находится без работы с мая 2023 года, до этого он тренировал "Челси". Последним клубом Паркера был "Брюгге", из которого его уволили в марте 2023-го. А Крейг Беллами есть и.о. главного тренера после ухода Венсана Компани, возглавившего "Баварию".

Напомним, по итогам этого сезона "Бернли" попал в Чемпионшип.

По теме
yellow-arrow
Внимательно ли вы следили за АПЛ-2023/24? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Талантливый хавбек МЮ решил отложить переговоры о новом контракте с клубом
yellow-arrow
Ювентус нацелился на талантливого хавбека Астон Виллы
Крейг Беллами Скотт Паркер Фрэнк Лэмпард Бернли
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Times
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости