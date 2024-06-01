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Бернли составил список кандидатов на должность главного тренера. Известно, кто попал в шорт-лист
Лэмпард, Беллами и Паркер
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Бернли" определилось со списком кандидатов на должность главного тренера клуба.
По информации источника, среди кандидатов есть Фрэнк Лэмпард, Скотт Паркер и Крейг Беллами. Сейчас Фрэнк Лэмпард находится без работы с мая 2023 года, до этого он тренировал "Челси". Последним клубом Паркера был "Брюгге", из которого его уволили в марте 2023-го. А Крейг Беллами есть и.о. главного тренера после ухода Венсана Компани, возглавившего "Баварию".
Напомним, по итогам этого сезона "Бернли" попал в Чемпионшип.
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