Челси неинтересен Кепа. Они ищут ему замену в чемпионате Испании

"Челси" интересен голкипер "Валенсии" Георгий Мамардашвили. Об этом сообщает Football London.

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По информации издания, летом из "Челси" уйдет Кепа Аррисабалага, который этот сезон провел на правах аренды в "Реал Мадриде". "Челси" надеется, что сможет продать голкипера и купить Мамардашвили. Отмечается, что руководство "Челси" поразила игра 23-летнего грузина в матче против мадридского "Реала", которая состоялась в мае 2023 года.

Напомним, за этот сезон Мамардашвили принял участие в 37 играх в чемпионате Испании, в которых отстоял "на ноль" в 13 матчах.