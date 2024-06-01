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Челси неинтересен Кепа. Они ищут ему замену в чемпионате Испании

Англия

Фаворитом Челси является вратарь Валенсии Георгий Мамардашвили

Челси неинтересен Кепа. Они ищут ему замену в чемпионате Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" интересен голкипер "Валенсии" Георгий Мамардашвили. Об этом сообщает Football London.

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По информации издания, летом из "Челси" уйдет Кепа Аррисабалага, который этот сезон провел на правах аренды в "Реал Мадриде". "Челси" надеется, что сможет продать голкипера и купить Мамардашвили. Отмечается, что руководство "Челси" поразила игра 23-летнего грузина в матче против мадридского "Реала", которая состоялась в мае 2023 года.

Напомним, за этот сезон Мамардашвили принял участие в 37 играх в чемпионате Испании, в которых отстоял "на ноль" в 13 матчах.

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Валенсия (Испания) Челси (Лондон) Георгий Мамардашвили
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Источник:
Football London
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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