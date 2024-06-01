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Покупка Эвертона американской компанией 777 Partners сорвалась
"Ирискам" нужно будет по-другому выбираться из долгов
Фото: пресслужби ФК "Евертон"
"Эвертон" на своем официальном сайте объявил о срыве сделки по покупке клуба с американской инвестиционной компанией 777 Partners.
“Сегодня истек срок действия соглашения между 777 Partners и Blue Heaven Holdings Limited по купле-продаже контрольного пакета акций Club. Совет директоров Клуба признает значительный уровень финансовой поддержки, которую 777 Partners предоставил Клубу в последние месяцы, и хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить их за это.
Клуб будет продолжать работать в обычном режиме, вместе сотрудничая с Blue Heaven Holdings, чтобы оценить все варианты будущего владения клубом”, – говорится в заявлении “ирисок”.
Это означает, что любая предлагаемая продажа клуба 777 Partners не прошла в течение периода, который они имели для переговоров.
Теперь соглашение о покупке акций между Эвертоном и 777 закончилось, мажоритарный акционер клуба Фархад Мошири может выслушать предложения от других сторон.
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