"Эвертон" на своем официальном сайте объявил о срыве сделки по покупке клуба с американской инвестиционной компанией 777 Partners.

“Сегодня истек срок действия соглашения между 777 Partners и Blue Heaven Holdings Limited по купле-продаже контрольного пакета акций Club. Совет директоров Клуба признает значительный уровень финансовой поддержки, которую 777 Partners предоставил Клубу в последние месяцы, и хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить их за это. Клуб будет продолжать работать в обычном режиме, вместе сотрудничая с Blue Heaven Holdings, чтобы оценить все варианты будущего владения клубом”, – говорится в заявлении “ирисок”.

Это означает, что любая предлагаемая продажа клуба 777 Partners не прошла в течение периода, который они имели для переговоров.

Теперь соглашение о покупке акций между Эвертоном и 777 закончилось, мажоритарный акционер клуба Фархад Мошири может выслушать предложения от других сторон.