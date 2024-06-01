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Пять игроков могут покинуть команду. Постекоглу намерен провести чистку состава
После Евро Тоттенхэм может продать еще пять игроков
Фото: пресслужби ФК "Тоттенгем"
Главный тренер "Тоттенхэма" Ангелос Постекоглу намерен провести масштабную чистку состава в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Standard.
По информации источника, в числе игроков, выставленных на продажу, будут нападающий Ришарлисон, на него претендует клуб из Саудовской Аравии, полузащитники Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Джовани Ло Чельсо, вингер Брайан Хиль и защитник Эмерсон Ройял, который проводит переговоры с "Миланом".
Напомним, в этом сезоне "Тоттенхэм" занял 5 место турнирной таблице АПЛ.
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