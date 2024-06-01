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Пять игроков могут покинуть команду. Постекоглу намерен провести чистку состава

Англия

После Евро Тоттенхэм может продать еще пять игроков

Пять игроков могут покинуть команду. Постекоглу намерен провести чистку состава

Фото: пресслужби ФК "Тоттенгем"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Ангелос Постекоглу намерен провести масштабную чистку состава в летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Standard.

По информации источника, в числе игроков, выставленных на продажу, будут нападающий Ришарлисон, на него претендует клуб из Саудовской Аравии, полузащитники Пьер-Эмиль Хёйбьерг и Джовани Ло Чельсо, вингер Брайан Хиль и защитник Эмерсон Ройял, который проводит переговоры с "Миланом".

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Напомним, в этом сезоне "Тоттенхэм" занял 5 место турнирной таблице АПЛ.

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Тоттенхэм (Лондон) Ангелос Постекоглу
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Источник:
The Standard
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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