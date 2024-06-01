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Челси близок к подписанию центрального защитника свободным агентом

Англия

На этот раз не придется тратить деньги на трансфер

Челси близок к подписанию центрального защитника свободным агентом

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" близок к подписанию 26-летнего центрального защитника "Фулгема" Тосина Адарабио. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии. “Пенсионеры” являются явными фаворитами в борьбе за защитника, но пока действуют очень осторожно.

"Ньюкасл" также много работал над соглашением в последние недели, однако Тосина не выбрал "сорок".

В прошлом сезоне Адарабио провел 25 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами.

Контракт защитника с "Фулхэмом" истекает 30 июня – в "Челси" он может перейти на правах свободного агента.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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