Челси близок к подписанию центрального защитника свободным агентом

"Челси" близок к подписанию 26-летнего центрального защитника "Фулгема" Тосина Адарабио. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии. “Пенсионеры” являются явными фаворитами в борьбе за защитника, но пока действуют очень осторожно.

"Ньюкасл" также много работал над соглашением в последние недели, однако Тосина не выбрал "сорок".

В прошлом сезоне Адарабио провел 25 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами.

Контракт защитника с "Фулхэмом" истекает 30 июня – в "Челси" он может перейти на правах свободного агента.