Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси близок к подписанию центрального защитника свободным агентом
На этот раз не придется тратить деньги на трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" близок к подписанию 26-летнего центрального защитника "Фулгема" Тосина Адарабио. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии. “Пенсионеры” являются явными фаворитами в борьбе за защитника, но пока действуют очень осторожно.
"Ньюкасл" также много работал над соглашением в последние недели, однако Тосина не выбрал "сорок".
В прошлом сезоне Адарабио провел 25 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами.
Контракт защитника с "Фулхэмом" истекает 30 июня – в "Челси" он может перейти на правах свободного агента.
Популярное сейчас
- Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид. Анонс и прогноз финала Лиги чемпионов на 1.06.2024
- Исход финала Лиги чемпионов: либо группа для Шахтера, либо пять потенциальных соперников
- Анчелотти выбрал вратаря на финал, Моуриньо и Конте нашли новую работу. Главные новости за 31 мая
- Забарный: У Мудрика феноменальная скорость, но я вижу, что он не очень понимает, как ее использовать
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
- Эффектная красотка! Артем Милевский впервые показался вместе с девушкой. ФОТО