Челси не намерен обменивать Лукаку. Клуб хочет только продать нападающего

"Челси" никогда не рассматривали вариант обмена Ромелу Лукаку на другого нападающего. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Клуб стоит на своем: бельгиец уйдет из команды только как полноценный трансфер. Цена составляет 38 миллионов фунтов стерлингов.

Эту информацию Романо упомянул в контексте возможного перехода Осимхена в "Челси". Однако "пенсионеры" исключили возможность трансфера нигерийца этим летом.

Контракт Лукаку с "Челси" действует до лета 2026 года.