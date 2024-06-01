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Челси не намерен обменивать Лукаку. Клуб хочет только продать нападающего
Других вариантов не рассматривается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" никогда не рассматривали вариант обмена Ромелу Лукаку на другого нападающего. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Клуб стоит на своем: бельгиец уйдет из команды только как полноценный трансфер. Цена составляет 38 миллионов фунтов стерлингов.
Эту информацию Романо упомянул в контексте возможного перехода Осимхена в "Челси". Однако "пенсионеры" исключили возможность трансфера нигерийца этим летом.
Контракт Лукаку с "Челси" действует до лета 2026 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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