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МЮ потратил более 400 миллионов фунтов за период Тэн Хага. Тренер считает, что он за это не отвечает
Наставник красных дьяволов – о трансферной политике клуба
Фото: twitter.com/ManUtd
После того, как экс-коуч "Аякса" возглавил "Манчестер Юнайтед", боссы команды выделили несколько сотен миллионов на новичков. Специалист заявил, что все не так плохо, как это пытаются подать в СМИ.
“Цена на футболистов высока, но я не отвечаю за это. Клуб провел переговоры с хорошими потенциальными новичками, но они не стали частью команды.
Все несколько сложнее, чем пытаются показать, когда говорят, что наша трансферная политика – катастрофа. Негатива немало, но несмотря на все проблемы, фундамент стал крепче".
"Возможно, не все заметно внешнему миру. С такими талантами, как Майну, Гарначо, Хойлунд, Диалло, будущее выглядит блестящим”, – отметил Тен Хаг.
Нидерландский коуч тренирует МЮ с лета 2022 года.
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