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МЮ потратил более 400 миллионов фунтов за период Тэн Хага. Тренер считает, что он за это не отвечает

Англия

Наставник красных дьяволов – о трансферной политике клуба

МЮ потратил более 400 миллионов фунтов за период Тэн Хага. Тренер считает, что он за это не отвечает

Фото: twitter.com/ManUtd

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После того, как экс-коуч "Аякса" возглавил "Манчестер Юнайтед", боссы команды выделили несколько сотен миллионов на новичков. Специалист заявил, что все не так плохо, как это пытаются подать в СМИ.

“Цена на футболистов высока, но я не отвечаю за это. Клуб провел переговоры с хорошими потенциальными новичками, но они не стали частью команды.

Все несколько сложнее, чем пытаются показать, когда говорят, что наша трансферная политика – катастрофа. Негатива немало, но несмотря на все проблемы, фундамент стал крепче".

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"Возможно, не все заметно внешнему миру. С такими талантами, как Майну, Гарначо, Хойлунд, Диалло, будущее выглядит блестящим”, – отметил Тен Хаг.

Нидерландский коуч тренирует МЮ с лета 2022 года.

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Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Симченко
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