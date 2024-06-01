МЮ потратил более 400 миллионов фунтов за период Тэн Хага. Тренер считает, что он за это не отвечает

После того, как экс-коуч "Аякса" возглавил "Манчестер Юнайтед", боссы команды выделили несколько сотен миллионов на новичков. Специалист заявил, что все не так плохо, как это пытаются подать в СМИ.

“Цена на футболистов высока, но я не отвечаю за это. Клуб провел переговоры с хорошими потенциальными новичками, но они не стали частью команды.

Все несколько сложнее, чем пытаются показать, когда говорят, что наша трансферная политика – катастрофа. Негатива немало, но несмотря на все проблемы, фундамент стал крепче".