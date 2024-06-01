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Челси подпишет бывшего защитника Манчестер Сити

Англия
Обновлено

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо

Челси подпишет бывшего защитника Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Прошел месяц после инициативы "пенсионеров" пригласить футболиста "Фулхэма" Тосина Адарабиойо. Сегодня стороны достигли устного согласия. На следующей неделе запланировано медицинское обследование. Если результаты устроят "синих", то будут подписывать документы.

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"Ньюкасл" работал над трансфером неделями, но интерес "Челси" оказался приоритетным. Тосин станет первым новичком, который присоединится к команде Энцо Марески.

Осенью 2020 года "Фулхэм" приобрел защитника у "Манчестер Сити" всего за 1,7 млн ​​евро. В составе первой команды "горожан" Адарабиойо сыграл 8 встреч.

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Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) Манчестер Сити Тосин Адарабио
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Симченко
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