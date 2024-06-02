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Микаил Файе может оказаться в чемпионате Англии в следующем сезоне
В Арсенале
twitter.com/Fabrizio Romano
"Арсенал" хочет приобрести защитника "Барсы" Микаила Файе. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, "Арсенал" уже обсуждал с "Барселоной" возможный трансфер сенегальского футболиста. Отмечается, что за 19-летним футболистом также следят "Бавария", "Байер", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".
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Сам же игрок желает остаться в "Барселоне".
Напомним, за этот сезон Файе сыграл в примере Федерасьона. Он забил 4 гола в 33 матчах.
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Источник:Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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