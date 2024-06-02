Финансовые проблемы помешают Челси сыграть в Лиге конференций

"Челси" откажется от участия в Лиге конференций из-за финансовых проблем. Об этом сообщает Football Insider.

По имеющейся информации, "Челси" продает гостиницы и другие объекты клубной базы, принадлежащей владельцам "Челси", чтобы соответствовать правилам финансовой устойчивости АПЛ. Из-за того, что УЕФА жестко относится к продаже недвижимости, "Челси" могут исключить от участия в Лиге конференций.

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Напомним, "Челси" прошли квалификацию в Лигу конференций УЕФА, заняв шестое место в АПЛ в этом сезоне.