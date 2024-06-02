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Финансовые проблемы помешают Челси сыграть в Лиге конференций

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Тодд Бёли принял решения

Финансовые проблемы помешают Челси сыграть в Лиге конференций

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Челси" откажется от участия в Лиге конференций из-за финансовых проблем. Об этом сообщает Football Insider.

По имеющейся информации, "Челси" продает гостиницы и другие объекты клубной базы, принадлежащей владельцам "Челси", чтобы соответствовать правилам финансовой устойчивости АПЛ. Из-за того, что УЕФА жестко относится к продаже недвижимости, "Челси" могут исключить от участия в Лиге конференций.

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Напомним, "Челси" прошли квалификацию в Лигу конференций УЕФА, заняв шестое место в АПЛ в этом сезоне.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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