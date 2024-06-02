Англия – Босния и Герцоговина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Приближается старт чемпионата Европы, поэтому все команды активно к этому готовятся. Для Англии это будет первый товарищеский матч в рамках летней подготовки и это будет отличный шанс для Саутгейта оценить состояние своего нынешнего состава и довести до ума все свои тактические наработки накануне большого турнира.

Будет интересно посмотреть, что покажет нам сборная трех львов, которая считается одним из фаворитов Евро.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 3 июня.

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