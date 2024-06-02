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Англия – Босния и Герцоговина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Англия

Саутгейт начинает финальную подготовку перед Евро-2024

Англия – Босния и Герцоговина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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Приближается старт чемпионата Европы, поэтому все команды активно к этому готовятся. Для Англии это будет первый товарищеский матч в рамках летней подготовки и это будет отличный шанс для Саутгейта оценить состояние своего нынешнего состава и довести до ума все свои тактические наработки накануне большого турнира.

Будет интересно посмотреть, что покажет нам сборная трех львов, которая считается одним из фаворитов Евро.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в понедельник, 3 июня.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 2.

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Трансляция матча Англия — Босния и Герцоговина
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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