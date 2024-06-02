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МЮ проявляет интерес к центральному защитнику лиссабонского Спортинга

Англия

Об этом сообщает TEAMtalk

МЮ проявляет интерес к центральному защитнику лиссабонского Спортинга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Усиление на позиции центрального защитника будет приоритетом для "Манчестер Юнайтед" этим летом, поскольку известно, что Рафаэль Варан сыграл свою последнюю игру за клуб. Фактически, единственным центрдефом, относительно будущего которого нет никаких сомнений, является Лисандро Мартинес, который из-за травмы также не всегда может выйти на поле.

"Красные дьяволы" присоединились к борьбе за Усмана Диоманде, который последние 18 месяцев выступал за "Спортинг", который в этом сезоне выиграл португальский чемпионат. Ивуарийского защитника уже связывали с "Ливерпулем" и "Ньюкаслом", но оба клуба снизили свой интерес к нему, тогда как "Манчестер Юнайтед" повысил его. В контракте Диоманде есть пункт об отступных в размере 68 млн фунтов стерлингов, но примечательно, что "красные дьяволы" могут договориться о сделке за полцены, поскольку португальцы понимают, что такой ценник может оттолкнуть покупателей, тогда как руководство клуба в целом открыто относительно трансфера игрока.

Добавим, что Усмана Диоманде в этом сезоне провел 38 матчей, где отметился 3 голами и результативной передачей.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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