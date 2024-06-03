  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фулхэм проявляет интерес к полузащитнику Арсенала
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фулхэм проявляет интерес к полузащитнику Арсенала

Англия

Об этом сообщает The Telegraph

Фулхэм проявляет интерес к полузащитнику Арсенала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер Марко Силва будет искать возможность усилить свою атаку, поскольку Виллиан рассматривает предложения от Саудовской Аравии, в то время, как у Бобби Де Кордова-Рида закончился контракт, но он получил предложение остаться в команде. Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу занимает одно из первых мест в планах "Фулхэма", который стремится улучшить свою команду на следующий сезон.

Этим летом "канониры" прислушиваются к предложениям по целому ряду игроков средней линии, что повлияет на их собственную покупательную способность на рынке. Эмиль Смит-Роу присоединяется к таким игрокам, как Аарон Рамсдейл и Эдди Нкетия, которых клбу может продать во время трансферного окна. Поскольку Эмиль прошел через академию "Арсенала", его продажа принесет клубу чистую прибыль с точки зрения ФФП. У него осталось два сезона по контракту, последнее продление которого было подписано в 2021 году.

Добавим, что в этом сезоне Эмиль Смит-роу провел 19 матчей и отметился 2 ассистами.

По теме
yellow-arrow
МЮ проявляет интерес к центральному защитнику лиссабонского Спортинга
yellow-arrow
Англия – Босния и Герцоговина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
yellow-arrow
Англия – Босния и Герцоговина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 03.06.24
Арсенал (Лондон) Фулхэм (Лондон) Эмиль Смит-Роу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости