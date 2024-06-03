Фулхэм проявляет интерес к полузащитнику Арсенала

Тренер Марко Силва будет искать возможность усилить свою атаку, поскольку Виллиан рассматривает предложения от Саудовской Аравии, в то время, как у Бобби Де Кордова-Рида закончился контракт, но он получил предложение остаться в команде. Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу занимает одно из первых мест в планах "Фулхэма", который стремится улучшить свою команду на следующий сезон.

Этим летом "канониры" прислушиваются к предложениям по целому ряду игроков средней линии, что повлияет на их собственную покупательную способность на рынке. Эмиль Смит-Роу присоединяется к таким игрокам, как Аарон Рамсдейл и Эдди Нкетия, которых клбу может продать во время трансферного окна. Поскольку Эмиль прошел через академию "Арсенала", его продажа принесет клубу чистую прибыль с точки зрения ФФП. У него осталось два сезона по контракту, последнее продление которого было подписано в 2021 году.

Добавим, что в этом сезоне Эмиль Смит-роу провел 19 матчей и отметился 2 ассистами.