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Фулхэм проявляет интерес к полузащитнику Арсенала
Об этом сообщает The Telegraph
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер Марко Силва будет искать возможность усилить свою атаку, поскольку Виллиан рассматривает предложения от Саудовской Аравии, в то время, как у Бобби Де Кордова-Рида закончился контракт, но он получил предложение остаться в команде. Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу занимает одно из первых мест в планах "Фулхэма", который стремится улучшить свою команду на следующий сезон.
Этим летом "канониры" прислушиваются к предложениям по целому ряду игроков средней линии, что повлияет на их собственную покупательную способность на рынке. Эмиль Смит-Роу присоединяется к таким игрокам, как Аарон Рамсдейл и Эдди Нкетия, которых клбу может продать во время трансферного окна. Поскольку Эмиль прошел через академию "Арсенала", его продажа принесет клубу чистую прибыль с точки зрения ФФП. У него осталось два сезона по контракту, последнее продление которого было подписано в 2021 году.
Добавим, что в этом сезоне Эмиль Смит-роу провел 19 матчей и отметился 2 ассистами.
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