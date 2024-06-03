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Полузащитник Лацио близок к переходу в Кристал Пэлас
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бело-голубые" провели довольно неудачно этот сезон, заняв седьмое место по итогам чемпионата. Руководство клуба кардинально изменит состав команды и некоторые игроки покинут "Лацио" в статусе свободного агента.
Дайти Камада, который бесплатно в прошлом году присоединился к римскому клубу, уже этим летом в таком же стиле его и покинет. Японцу не удалось продемонстрировать свой высокий уровень игры, который он имел в "Айнтрахте", поэтому "Лацио" не будет продолжать сотрудничество с полузащитником. Впрочем, Камада близок к тому, чтобы присоединиться к "Кристал Пэлас". Тренер английского клуба Оливер Гласнер хочет, чтобы японец снова играл под его руководством как это было в "Айнтрахте". Между игроком и "Кристал Пэлас" уже есть устная договоренность и футболист на этой неделе должен пройти медицинские тесты.
???????????????? Daichi Kamada to Crystal Palace, here we go! Verbal agreement confirmed as revealed on Friday, medical tests booked this week.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2024
Palace are just waiting for Kamada to sign the contract as free agent.
Oliver Glasner wanted Daichi again after Eintracht chapter together. pic.twitter.com/pPUYuRJIc1
Добавим, что Дайти Камада провел в нынешней кампании 38 матчей, где отметился 2 голами и 2 передачами.
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