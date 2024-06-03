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Полузащитник Лацио близок к переходу в Кристал Пэлас

Англия

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Полузащитник Лацио близок к переходу в Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бело-голубые" провели довольно неудачно этот сезон, заняв седьмое место по итогам чемпионата. Руководство клуба кардинально изменит состав команды и некоторые игроки покинут "Лацио" в статусе свободного агента.

Дайти Камада, который бесплатно в прошлом году присоединился к римскому клубу, уже этим летом в таком же стиле его и покинет. Японцу не удалось продемонстрировать свой высокий уровень игры, который он имел в "Айнтрахте", поэтому "Лацио" не будет продолжать сотрудничество с полузащитником. Впрочем, Камада близок к тому, чтобы присоединиться к "Кристал Пэлас". Тренер английского клуба Оливер Гласнер хочет, чтобы японец снова играл под его руководством как это было в "Айнтрахте". Между игроком и "Кристал Пэлас" уже есть устная договоренность и футболист на этой неделе должен пройти медицинские тесты.

Добавим, что Дайти Камада провел в нынешней кампании 38 матчей, где отметился 2 голами и 2 передачами.

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Лацио (Рим) Кристал Пэлас (Лондон) Даити Камада
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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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