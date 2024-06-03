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МЮ интересуется нападающим Вулверхэмптона

Англия

Красным дьяволам необходим забивной форвард

МЮ интересуется нападающим Вулверхэмптона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" провел довольно плохой сезон, хоть и завоевал Кубок Англии. Подопечные Эрика Тен Гага на протяжении кампании имели большие проблемы как в защите, так и в атаке (по этому показателю команда заняла девятое место в АПЛ), поэтому руководство клуба планирует приобрести нового нападающего.

Как сообщает Mirror, скауты "красных дьяволов" постоянно отслеживали Матеуса Кунью из "Вулверхэмптона" в прошлом сезоне. Считается, что он занимает одно из первых мест в списке их трансферных целей, поскольку манкунианцы ищут замену французу Антони Марсьялю, который покинул клуб.

Добавим, что Матеус Кунья в этом сезоне провел 36 матчей, где забил 14 голов и отдал 8 передач. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 45 млн евро.

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Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Матеус Кунья
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Гресь
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