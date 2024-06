Майкл Каррик продлил контракт с клубом из Чемпионшипа

Майкл Каррик продолжит свою тренерскую карьеру в "Мидлсбро".

Пресс-служба английского клуба сообщила о заключении нового трёхлетнего соглашения со специалистом - до лета 2027 года.

Каррик возглавляет "Мидлсбро" с октября 2022 года. По итогам прошлого сезона подопечные бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" дошли до полуфинала Кубка Лиги и заняли девятое место в турнирной таблице Чемпионшипа.

We're delighted to announce that Michael Carrick has signed a new three-year contract with #Boro ✍️???? #UTB pic.twitter.com/b2m3owjBHS