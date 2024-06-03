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Майкл Каррик продлил контракт с клубом из Чемпионшипа

Англия

Экс-хавбек "МЮ" проделывает хорошую работу

Майкл Каррик продлил контракт с клубом из Чемпионшипа

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Майкл Каррик продолжит свою тренерскую карьеру в "Мидлсбро".

Пресс-служба английского клуба сообщила о заключении нового трёхлетнего соглашения со специалистом - до лета 2027 года.

Каррик возглавляет "Мидлсбро" с октября 2022 года. По итогам прошлого сезона подопечные бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" дошли до полуфинала Кубка Лиги и заняли девятое место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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