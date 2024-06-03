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Астон Вилла подпишет хавбека из Лутон Таун - Инсайдер

Англия

Документы вскоре будут подписаны

Астон Вилла подпишет хавбека из Лутон Таун - Инсайдер

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Астон Вилла" близка к подписанию контракта с полузащитником "Лутона" Россом Баркли.

По информации Фабрицио Романо, клубы уже достигли устной договоренности о трансфере 30-летнего игрока. Ожидается, что Баркли пройдет медицинское обследование и подпишет договор в начале июля.

Росс в прошлом сезоне Премьер-Лиги сыграл 32 матча, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста.

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Астон Вилла (Бирмингем) Росс Баркли Лутон Таун
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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