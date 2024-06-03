Астон Вилла подпишет хавбека из Лутон Таун - Инсайдер

"Астон Вилла" близка к подписанию контракта с полузащитником "Лутона" Россом Баркли.

По информации Фабрицио Романо, клубы уже достигли устной договоренности о трансфере 30-летнего игрока. Ожидается, что Баркли пройдет медицинское обследование и подпишет договор в начале июля.

Росс в прошлом сезоне Премьер-Лиги сыграл 32 матча, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста.