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Астон Вилла подпишет хавбека из Лутон Таун - Инсайдер
Документы вскоре будут подписаны
Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" близка к подписанию контракта с полузащитником "Лутона" Россом Баркли.
По информации Фабрицио Романо, клубы уже достигли устной договоренности о трансфере 30-летнего игрока. Ожидается, что Баркли пройдет медицинское обследование и подпишет договор в начале июля.
Росс в прошлом сезоне Премьер-Лиги сыграл 32 матча, в которых забил 5 голов и отдал 4 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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