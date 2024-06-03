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Арсенал готов купить голкипера Брентфорда

Англия

Давид Рая, вероятно, останется в Арсенале

Арсенал готов купить голкипера Брентфорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" завершил прошлый сезон Премьер-лиги на втором месте и теперь руководство рассматривает возможность усилить состав команды.

По словам Фабрицио Романо, «канониры» готовы приобрести голкипера "Брентфорда" Давида Раю. "Арсенал" планирует активировать опцию выкупа игрока за 27 миллионов фунтов стерлингов в ближайшие дни.

Давид футболист "Брентфорда", но с августа 2023 года выступает за "Арсенал" на правах аренды. В составе «канониров» за прошлый сезон он провел 41 поединок, в которых пропустил 31 мяч; 20 матчей отыграл на ноль.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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