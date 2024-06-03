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Мареска - о работе в Челси: Присоединиться к этому клубу - мечта любого тренера

Англия

Энцо поделился своими эмоциями

Мареска - о работе в Челси: Присоединиться к этому клубу - мечта любого тренера

Фото: mancity.com

Новина українською

Энцо Мареска сегодня, 3 июня, подписал контракт с "Челси".

Специалист поделился своими эмоциями:

"Присоединиться к "Челси", одному из величайших клубов мира, - мечта любого тренера.

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Я с нетерпением жду начала работы с очень талантливой группой игроков и сотрудников, чтобы продолжить развивать команду".

Напомним, что 44-летний специалист подписал контракт с "Челси" на пять лет.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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