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Мареска - о работе в Челси: Присоединиться к этому клубу - мечта любого тренера
Энцо поделился своими эмоциями
Фото: mancity.com
Энцо Мареска сегодня, 3 июня,
Специалист поделился своими эмоциями:
"Присоединиться к "Челси", одному из величайших клубов мира, - мечта любого тренера.Читайте такжеБоруссия Д хочет выкупить защитника Челси
Я с нетерпением жду начала работы с очень талантливой группой игроков и сотрудников, чтобы продолжить развивать команду".
Напомним, что 44-летний специалист подписал контракт с "Челси" на пять лет.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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