Мареска - о работе в Челси: Присоединиться к этому клубу - мечта любого тренера

Энцо Мареска сегодня, 3 июня, подписал контракт с "Челси".

Специалист поделился своими эмоциями:

"Присоединиться к "Челси", одному из величайших клубов мира, - мечта любого тренера.

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Я с нетерпением жду начала работы с очень талантливой группой игроков и сотрудников, чтобы продолжить развивать команду".